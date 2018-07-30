Ненормального ужа выгнали из дачного поселка

30.07.2018 17:35 1073

Уж кидался на людей и шипел в одном из дачных поселков, сообщила руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

Такое поведение не нормально для змей. Они при виде человека обычно стараются спрятаться.

Ужа и еще четверых гадюк отловили на участке и отправили в естественную среду обитания — в лес.

Зоозащитники советуют, чтобы змеи не заползали на участки устанавливать специальные отпугивающие конструкции и прогонять мышей, которыми змеи питаются.