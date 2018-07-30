Второй и третий класс пожарной опасности установился в лесах Калужской области

Калужские спасатели контролируют лесопожарную обстановку в регионе. сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В 12 из 24 районов второй класс пожарной опасности, что означает малую пожарную опасности. В остальных средняя пожарная опасность - третий класс. Более высокий класс пожарной опасностив районах: Быбынинский, Боровский, Дзержинский, Жиздринский, Жуковский, Людиновский, Малоярославецкий, Медынский, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский, Хвастовичский и Юхновский
За сутки у регионе не было ни одного природного пожара.
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