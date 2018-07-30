Мигрант пытался заколоть вилами собутыльника

30.07.2018 15:59 330

27-летний гражданин иностранного государства нанес не менее 4-х ударов вилами собутыльнику в селе Лопатино Тарусского района, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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