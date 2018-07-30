Пьяный водитель дважды за полгода попался инспекторам

30.07.2018 15:08 338

Сотрудники ДПС остановили на улице Маршала Жукова в Калуге подозрительного 34-летнего автолюбителя, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Мужчина говорил несвязно, кожа у него была красная и от него пахло алкоголем. При освидетельствовании выяснилось - водитель пьян.

При проверки данных шофера оказалось, что он четыре месяца назад лишен прав за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. За руль ему было нельзя садиться в течение года и семи месяцев.

Теперь водителя будут судить по уголовной статье.