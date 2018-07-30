Прокуратура заставила разрешить предпринимателю стройку

30.07.2018 14:54 682

Предприниматель, владеющий участком земли в Тарусе, решил построить на нем нежилое здание. За разрешением он обратился в местную горуправу, но получил отказ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры решили, что отказ - это создание дополнительных административных барьеров для предпринимательской деятельности. Они обратились с представлением в администрацию города. Предпринимателю разрешили строить здание.