Полицейские отобрали свежекупленый дурман у наркомана

30.07.2018 13:39 476

27-летнего жителя Малоярославца признали виновным в покупке и хранении наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В феврале этого года мужчина заказал и оплатил наркотик, забрал покупку в Обнинске и отправился домой. По пути часть покупки он употребил. Полицейские задержали наркомана в электричке, наркотик изъяли.

На суде мужчина признал вину и раскаялся. Его оштрафовали на 40 тысяч.