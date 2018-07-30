Двух велосипедистов сбили за выходные

30.07.2018 11:59 457

В субботу в Ферзиково под колесами автомобиля оказался 50-летний велосипедист, сообщила пресс-служба отделения пропаганды УГИБДД. Его в 21:45 сбил водитель на «Рено».

Велосипедист госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной затылка, переломом ноги.

В воскресенье в Обнинске велосипедист столкнулся с «Киа Рио». ДТП произошло на проспекте Ленина в 19:00. Байкер ехал по тротуару и выехал на проезжую часть не убедившись, что его пропускают.

В результате у велосипедиста ушиб ноги.