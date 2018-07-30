Клещи искусали 130 человек за неделю

30.07.2018 09:18 184

От укусов клещей в Калужской области пострадали 130 человек в том числе 45 детей, сообщила пресс-служба регионального роспотребнадзора.

В лабораторию сдали 132 насекомых, у 22 клещей нашли клещевой иксодовый боррелиоз.

Роспотребнадзор призывает одеваться на природу так, чтобы клещ не мог заползти под одежду. Заправлять брюки в носки и обувь. Носить рубашки с манжетами. Использовать репелленты. И осматривать себя и всего, что принесли из леса после прогулки.