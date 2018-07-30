Женщина отдала мошенникам деньги, чтобы заработать не работая

Жительница одного из районов области нашла объявление о легком заработке в Интернете, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
На счет достаточно было перевести деньги и ждать прибыли. Работать было не нужно. Пострадавшая перевела 5 тысяч, но легких денег не получила.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обманщика ищут.
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