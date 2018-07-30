Женщина отдала мошенникам деньги, чтобы заработать не работая

30.07.2018 08:47 340

Жительница одного из районов области нашла объявление о легком заработке в Интернете, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На счет достаточно было перевести деньги и ждать прибыли. Работать было не нужно. Пострадавшая перевела 5 тысяч, но легких денег не получила.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обманщика ищут.