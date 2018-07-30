Металлическое оборудование, а затем и железные двери вынес вор из подсобки

30.07.2018 08:31 203

22-летнего калужанина задержали за кражу металлических изделий из подсобного помещения, сообщила пресс-служба УМВД.

Вор взломал ворота и украл станок для резки метала, сварочный аппарат, металлический монтажный стол, металлический кабель, металлическую дверь и сами ворота. Все это стоит 80 тысяч рублей.

Полицейские подозревают, что у вора были сообщники, так как украденное тяжелое и вынести все это в одиночку сложно.

Похищенное имущество ищут.

Задержанный мужчина уже был судим.