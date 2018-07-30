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Крестьян Жиздринского района оштрафовали за сорную растительности

30.07.2018 08:00 0 353
Крестьян Жиздринского района оштрафовали за сорную растительности

Жиздринская прокуратура при изучении карты в «Интернете» обнаружила, что сельскохозяйственные земли зарастают сорной растительностью, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Выехали на место и поняли - действительно земля на 50-80% заросла кустами и деревьями.

Двух крестьян привлекли за это к административной ответственности. Оштрафовали в совокупности на 50 тысяч рублей.


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