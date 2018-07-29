Пешехода в полночь сбили на Кубяке на «зебре»

«Лада Приора» сбила пешехода на переходе на Кубяке в Калуга, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. ДТП произошло в ночь на воскресенье в 00:15.
По данным спасателей, пострадал один человек.
Как рассказывают очевидцы в группе «КалугаЖесть», мужчина переходил дорогу по переходу. Одна из машин остановилась, чтобы пропустить его, вторая тормозить не стала и сбила пешехода. Мужчина выжил. С переломами его госпитализировали.
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