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Пешехода в полночь сбили на Кубяке на «зебре»

29.07.2018 09:16 0 109
Пешехода в полночь сбили на Кубяке на «зебре»

«Лада Приора» сбила пешехода на переходе на Кубяке в Калуга, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. ДТП произошло в ночь на воскресенье в 00:15.

По данным спасателей, пострадал один человек.

Как рассказывают очевидцы в группе «КалугаЖесть», мужчина переходил дорогу по переходу. Одна из машин остановилась, чтобы пропустить его, вторая тормозить не стала и сбила пешехода. Мужчина выжил. С переломами его госпитализировали.


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