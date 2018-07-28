Погода вот-вот испортится в Калужской области

28.07.2018 16:19 1310

В ближайшие несколько часов солнечная погода закончится в Калужской области, прогнозирует главное управления МЧС России по Калужской области.

Через несколько часов, ближе к вечеру, в регионе местами начнется сильный дождь, град, гроза. При грозе ветер усилится до 15-20 м/с.

Непогоду прогнозируют до конца дня.