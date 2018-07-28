Иномарка сгорела на окраине Балабаново

28.07.2018 16:12 606

«Митсубиси» загорелась на окраине Балабаново на улице Мичурина, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Пожар произошел в полночь в ночь на субботу.

С возгоранием справились четыре пожарных на одной спецмашине. Иномарку потушили. Никто кроме машины в результате не пострадал.

Причины пожара установит инспектор ГПН.