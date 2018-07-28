Полицейские собрали урожай дикой конопли

28.07.2018 09:16 408

Участок дикорастущей конопли нашли полицейские на территории Малоярославецкого районе, сообщила пресс-служба ведомства.

На площади 1 кв.метр росло около 18 кустов, похожих на коноплю. За наркосодержащими растениями никто не ухаживал и выросли они самостоятельно.

Кусты выкорчевали, упаковали и отправили на экспертизу, чтобы подтвердить, что они именно конопляные.

Обследования территорий проводят в рамках профилактической операции «Мак — 2018».