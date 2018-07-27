Жители области получили больше 10 миллардов за покупку квартир

27.07.2018 21:00 306

За налоговыми вычетами за покупку квартир обратились за 2017 год около 26 тысяч жителей области. об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления ФНС России по Калужской области Андрей Ламакин.

- Сумма налогов к возврату из бюджета по этому вычету составила 10,746 млрд рублей. Это ощутимая сумма, - отметил Ламакин. - Это на 2,367 млрд больше прошлого года. Квартиры стали дорожать, люди стали больше зарплату получать, что тоже немаловажно

Налоговые вычеты за оплату образования и лечения в регионе получили около 10 тысяч человек. Им выплачен 571 миллион рублей, что на 46 миллионов больше, чем в 2016.