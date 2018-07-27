Торговцев табаком за 3 месяца оштрафовали на 480 тысяч

27.07.2018 19:37 305

Роспотребнадзор проверил 37 точек, продающие табачные изделия за 2 квартала. то есть три месяца, сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушения нашли у 24 торговцев. они торговали табаком без акцизов, продавали табачные изделия в нестационарных палатках, продавали сигареты и папиросы ближе, чем в 100 метрах от образовательных учреждений.

Торговцев оштрафовали на 480 тысяч рублей.