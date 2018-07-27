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Десятилетняя девочка выпала с балкона

27.07.2018 19:22 2 828
Десятилетняя девочка выпала с балкона

Десятилетняя девочка упала с балкона второго этажа в Дзержинском районе, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ЧП произошло несколько дней назад, но сообщили о нем только в пятницу, 27 июля. Ребенок находился на неостекленном балконе, оступился и упал вниз.

Девочка, к счастью, отделалась ушибами. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.


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