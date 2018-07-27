12 мешков мусора насобирали в сквере Волкова

27.07.2018 18:44 103

Всего за день насобирали 12 мешков мусора.

Во время прошедшего субботника работники муниципального предприятия собрали в популярном месте отдыха пакеты из-под фаст-фуда, бутылки, банки, салфетки, шины.

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