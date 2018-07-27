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Неизвестный сбил в сумерках парня на трассе

27.07.2018 11:18 2 881
Неизвестный сбил в сумерках парня на трассе

18-летний парень попал под машину на трассе «Таруса-Алекино» в четверг, 26 июля, около 21:15, сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

Молодой человек шел по обочине, когда его задел неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, нарушивший правила расположения машины на дороге.

Парень получил множественные ушибы и ссадины.

Инспекторы подчеркивают, что светоотражающих элементов у пострадавшего пешехода не было.


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