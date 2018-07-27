Должник выплатил 150 тысяч морального ущерба, чтобы отдохнуть

27.07.2018 11:07 519

Гражданин К. должен был заплатить 150 тысяч рублей в качестве морального ущерба гражданке Н., но не сделал этого, сообщила пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Приставы ограничили должнику выезд за границу, а также ввели ряд других ограничений. В итоге рушивший отправиться на отдых мужчина все деньги отдал. Дело закрыли.