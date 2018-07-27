Пенсионер-водитель помешал себя обогнать и получил удар в висок

27.07.2018 10:42 2948

79-летний водитель Renault Logan не дал себя обогнать молодому автомобилисту на Honda на трассе «Белоусово-Высокиничи-Серпухов-Чаусово-Троицкое-Кременки» в четверг, 26 июля, сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

Молодой шофер обгонял «Рено», в этот момент пожилой автомобилист начал разворачиваться и не пропустил «Хонду».

В столкновении пострадал пенсионер. Он получил удар в висок и в результате рваную рану.