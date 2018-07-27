Оптовый бензин за месяц подешевел на 8%

Оптовые цены на бензин за неделю снизились на 2,3%, на дизельное топливо на 1%, сообщила пресс-служба правительства региона.
Оптовый бензин стабильно дешевеет уже как минимум месяц. С 28 июня его цена уменьшилась примерно на 8%, дизельное топливо подешевело приблизительно на 4%. Розничные цены не снижались. Сейчас литр бензина в среднем стоит 41,48 рублей, дизельное топливо - 42,17 рублей.
Если бы розничные цены снижались за оптовыми, то бензин должен был бы стоить 38,17 рублей, дизельное топливо - 40,49 рублей за литр.
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