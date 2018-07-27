Цены на еду чуть-чуть поколебались

27.07.2018 09:53 459

Немного выросла стоимость лука, моркови, яблок, апельсинов. Подешевели картошка, капуста, огурцы, томаты, сладкий перец и виноград. Колебания цен на фрукты/овощи объясняют сезонностью.

За неделю цены на продукты в магазинах Калужской области изменились незначительно, сообщила пресс-служба правительства региона.

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