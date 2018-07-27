Посетителей ночного клуба массово проверили на наркотики

27.07.2018 08:38 791

Три машины с полицейскими прибыли к 5 утра к одному из ночных клубов на улице Гагарина в Калуге, сообщили в группе «Калуга жесть».

Стражи порядка проверяли посетителей на употребление наркотиков. Одна из девушек дважды пыталась сбежать, но ее скрутили и усадили в машину. Результаты проверки отдыхающих не сообщаются.

Как мы писали ранее, жители многоквартирных домов пожаловались властям на шум из ночного бара. и им обещали постоянно высылать полицейских к клубу. Правда, жаловались на другое заведение.