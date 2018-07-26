Руины бывшей усадьбы Билибиных украшают центр Калуги

26.07.2018 20:00 547

Жители Калуги обеспокоены судьбой усадьбы Билибиных.

Усадьба Билибиных на улице Кутузова в городе Калуга была построена в XIX веке. Архитектор этого здания перенес классическое деревянное зодчество в камень. В гостях у своих знакомых часто бывал К.Циолковский.Купцы Билибины владели этим домом на протяжении всего девятнадцатого века вплоть до революции 1917 года, когда строение национализировали.



В апреле 2018 года собственник частично снёс усадьбу, сегодня там стоят руины.

Калужане активно обсуждают судьбу исторического наследия в группе ВК «Типичная Калуга.