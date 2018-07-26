Бабушка, пропавшая в лесу, так и не вернулась домой

26.07.2018 18:00 327

Пропавшую несколько дней назад 82-летнюю жительницу Малоярославецкого района так и не нашли.

Сотрудники МЧС перестали ее искать, пишет новостной портал Obninsk.name. Бабушка пропала не так давно – по одним сообщениям 21 июля, по другим – 19-го. Отправившись за грибами, жительница села Сляднево не вернулась домой.

Сейчас шансы найти бабушку живой ничтожны, тем более, что ее уже никто не ищет.

Отметим, что сообщения о пропаже грибников появляются этим летом почти каждый день.