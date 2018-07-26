Обнинские пенсионеры рады вакансии дворника

26.07.2018 19:00 136

В Обнинске пенсионеры и люди предпенсионного возраста ищут вакансии в Центре занятости населения.

Как стало известно порталу Obninsk.name, с 1 по 26 июля в службу занятости наукограда обратилось 20 пенсионеров и 8 человек, уже достигших 50-летнего возраста. На сегодняшний день из этого числа удалось устроить на работу только 14 человек.



По словам руководителя Центра занятости, люди этой возрастной категории, как правило, устраиваются не по специальности. В лучшем случае они востребованы в качестве дворников, уборщиц, охранников, гардеробщиц и подсобных рабочих.