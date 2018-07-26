Калужанин пытался обокрасть магазин

26.07.2018 11:06 731

В среду, 25 июля, в Калуге мужчина 1987 года рождения попался на краже в сетевом магазине.

Набив корзину товарами на сумму более 3 тысяч рублей, мужчина покинул торговый зал, не заплатив. Сотрудники магазина вызвали полицейский наряд, и похититель был задержан.

Против калужанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.