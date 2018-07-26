Рейтинг пожарной безопасности торговых центров введут в Калуге

26.07.2018 10:21 387

Проверки в калужских ТРЦ, массово прошедшие после пожара в Кемерово, показали, что некоторые из них по-прежнему нарушают требований пожарной безопасности, сообщает региональная служба МЧС.

Так, пожарными инспекторами были выявлены нарушения в центрах «Панорама», «Семейный», «Б-45», «Сити», в кинотеатре ТРЦ «Рио». Большинство замечаний уже устранено, но до полной безопасности еще далеко.

За нарушения требований пожарной безопасности к ответственности привлечено почти 100 должностных лиц, административных штрафов наложено на сумму более 1 400 000 рублей.

Городской голова Калуги предложил ввести публичный рейтинг пожарной безопасности калужских ТРЦ, чтобы предупредить калужан о недобросовестных предпринимателях, рискующих безопасностью посетителей.