Водитель самосвала, раздавивший «Ниву», сядет в колонию

26.07.2018 09:59 1581

33-летний водитель самосвала обвиняется в смерти двух человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце июня 2016 года обвиняемый ехал из поселка Росва в Калугу на грузовом самосвале с неисправной тормозной системой. Превысив скорость, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем «Нива Шевроле», в салоне которого находились два человека. От удара пассажиры «Нивы» скончались на месте.

Приговором суда водитель осужден на 4 года колонии-поселения с лишением прав на 3 года.