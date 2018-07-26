Калужанин погиб под колесами мусоровоза

26.07.2018 09:45 1628

66-летний водитель мусоровоза по неосторожности сбил человека.

В октябре 2017 года обвиняемый выезжал задним ходом на мусоровозе из двора по улице Платова и не уступил дорогу пешеходу. Пешеход скончался на месте, а водитель мусоровоза, как ни в чем не бывало, продолжил сбор мусора.

Подобное преступление предусматривает лишение свободы до 5 лет и лишение прав на 3 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд.