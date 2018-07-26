В области началась охота на коноплю

26.07.2018 09:45 731

На территории Калужской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак-2018», целью которой является выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

УМВД России по Калужской области просит калужан незамедлительно сообщать о фактах незаконного выращивания мака и конопли, а также о лицах, причастных к сбыту наркотиков.

Операция пройдет с 23 июля по 1 августа, сообщает пресс-служба МВД.