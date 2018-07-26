Боровских депутатов заставят красить мост

26.07.2018 08:42 601

В преддверии Дня города администрация Боровска наводит порядок в городе, открывая новые объекты благоустройства. Однако депутаты считают, что неплохо бы привести в порядок и старые, к примеру, мост через Протву, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Глава исполнительной власти пообещал лично выделить средства на покраску моста и организовать субботник, на который позовет и депутатов, чтобы сообща покрасить старый мост.