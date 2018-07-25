В центре города обнаружена волчица

25.07.2018 18:00 1777

24 июля у сквера Волкова, рядом с районом элитной застройки обнаружена молодая волчица. Зверь явно домашний и очень ослабленный.

О находке сотрудники МЧС сообщили в Центр реабилитации диких животных "Феникс", сотрудники центра поехали искать животное и обнаружили его уже в новом месте, куда измученная волчица перебралась в поисках убежища.

Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы приняли решение о ликвидации зверя. Сейчас проводятся анализы, после которых будет решено, вводить или нет карантин.

Руководитель центра «Феникс» отметила, что безответственные заводчики диких животных создают опасность возникновения эпидемии бешенства и создают много проблем всем специальным службам.