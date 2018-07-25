Больше сорока минут стоит мертвая пробка из Правобережья в центр

25.07.2018 14:37 1235

Калужская группа ВК «КалугаЖесть» сообщает, что движение по Тульскому шоссе с Правого берега в направлении сквера Мира встало в мертвой пробке. Очевидцы сообщают, что стоят уже 40 минут.

О причине пробки пока не сообщается.

Калужанам рекомендуется выбирать пути объезда.