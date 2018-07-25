На День города жителям Обнинска запретят кататься на верблюде

25.07.2018 15:07 275

с 26 июля 2018 года с 20.00 по 29 июля 2018 года до 06.00 в Обнинске вводится временное ограничение движения транспортных средств, сообщает пресс-служба Администрации.

Движение ограничат на время проведения таких мероприятий как «Атомный марафон» и «Город Мастеров». Так же 28 июля рекомендовано воздержаться от катания на лошадях и верблюдах в пешеходной зоне города в местах проведения праздничных мероприятий.