Калужским автомобилистам придется потесниться во дворах

25.07.2018 20:00 1124

В калужских дворах выделят отдельные зоны для пожарных автомобилей, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Как известно, в городе остро стоит вопрос применения пожарной техники: узкие дворы, заставленные автомобилями, порой не позволяют спецтехнике подъехать к месту пожара.

За счет чего во дворах будут строиться подобные зоны, пока не уточняется.