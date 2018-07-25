Чудом избежал взрыва дом в Балабаново

25.07.2018 13:38 594

Подключение газовой колонки едва не разнесло дом №7 по улице 1-го Мая в Балабаново.

Мужчина приобрел оборудование, однако сэкономил на подключении и обратился не в городские службы, а к мастеру со стороны. В ходе работ наемный умелец перепутал газовую и водопроводную трубы, в результате чего у соседей из конфорок начала литься вода, сообщает новостной портал Obninsk.name. Таким образом, халатность одного человека могла обернуться взрывом и человеческими жертвами.



Экономному балабановцу придется выложить 30-40 тысяч рублей за ремонт и переподключение колонки.