Налоговики распахнут двери для калужан

25.07.2018 12:30 529

Налоговые инспекции Калужской области распахнут двери для налогоплательщиков – физических лиц 10 и 11 августа 2018 года.

В «Дни открытых дверей» калужане могут проконсультироваться по вопросам уплаты налога на доходы физических лиц, имущественным налогам и получить помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ.

В дни акции регламент работы инспекций: 10.08.2018 – с 09.00 до 20.00, 11.08.2018 – с 09.00 до 15.00.