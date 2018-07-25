Калужские школьники отправятся в путешествие по историческим местам России

25.07.2018 11:12 504

В 2018 году Калужская область вновь включена в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия».

300 школьников отправятся на экскурсии по Золотому кольцу России, по Лермонтовским местам на Кавказе, посетят Казань и Псков. Путешествия стартовали 23 июля и продлятся до середины октября 2018 года.

Данный проект направлен на изучение детьми истории своего государства и организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба региональной Администрации.