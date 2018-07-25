Шизофреника лишили прав

25.07.2018 10:58 1165

Прокуратурой установлено, что 41-летний житель Спас-Деменска получил в 2010 году права категории «B» с диагнозом шизофрения и в настоящее время состоит на учете в психиатрической больнице.

При этом подобный диагноз является медицинским противопоказанием для управления транспортным средством.

Районная прокуратура потребовала прекратить действие права гражданина на управление автомобилем. Водителя обязали сдать водительское удостоверение, сообщает 25 июля пресс-служба региональной прокуратуры.