Жителей Думиничского района лечили диклофенаком от всех болезней

25.07.2018 10:08 1246

Прокуратура проверила фельдшерско-акушерский пункт в деревне Пыренка Думиничского района, выявив грубые нарушения.

Так медицинская помощь жителям оказывается два раза в месяц фельдшером из соседней деревни, что исключает качественное и своевременное лечение.

Кроме того, в ФАП отсутствуют лекарства - из минимального ассортимента необходимого для оказания медицинской помощи в наличии только амоксицилин, парацетамол, диклофенак. Кроме лекарственных средств в помещение нет необходимого оборудования, даже тонометра. И хотя помещение ФАП подключено к сети интернет, компьютер отсутствует.

Прокуратура района потребовала от главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Думиничского района» устранить недостатки.