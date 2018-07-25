На Правом берегу штрафуют пешеходов

25.07.2018 10:45 1112

Утром в среду, 25 июля, сотрудники ГИБДД штрафовали пешеходов за переход проезжей части не по переходу на улице Генерала Попова, сообщает группа ВК «Калуга Жесть».

Прямого пешеходного перехода к остановке автобуса там нет, и не все жители микрорайона делают крюк до светофора, многие рискуют здоровьем.

Калужане-автомобилисты горячо поддержали эту инициативу в комментариях