Полицейские Малоярославца научат продавцов отличать подделки

25.07.2018 10:15 421

В Малоярославце полицейские проинструктировали продавцов, как отличить фальшивую купюру от настоящих денег.

Полицейские обратили внимание работников торговых точек, что в случае обнаружения фальшивки необходимо задержать сбытчика и сразу обратиться в полицию, а в случае невозможности задержания следует запомнить его приметы и любые другие сведения для установления личности.

Стражи порядка отметили, что не во всех магазинах имеются приборы проверки денежной наличности в инфракрасном свете, а также системы видеонаблюдения и сигнализации, сообщает пресс-служба МВД Малоярославецкого района.