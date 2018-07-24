Сильный дождь с грозой надвигается на область

24.07.2018 21:10 1586

Сильный дождь местами начнется в Калужской области в ближайшее время, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Во время ливня также прогнозируется гроза.

Непогода ожидает регион и ночью.

МЧС напоминает, что от сильного ливня не стоит прятаться в заглубленных помещениях типа подземных переходов. Не стоит пытаться преодолеть затопленные участки на машине, во время ливня нужно прижаться к обочине, включить аварийные сигналы и переждать дождь.

Во время грозы не стоит прятаться под одинокими деревьями, ездить на велосипеде и мотоцикле, бегать, купаться, плавать на лодке.

Непогоду лучше пережидать дома.