Сильный дождь с грозой надвигается на область

Сильный дождь местами начнется в Калужской области в ближайшее время, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Во время ливня также прогнозируется гроза.
Непогода ожидает регион и ночью.
МЧС напоминает, что от сильного ливня не стоит прятаться в заглубленных помещениях типа подземных переходов. Не стоит пытаться преодолеть затопленные участки на машине, во время ливня нужно прижаться к обочине, включить аварийные сигналы и переждать дождь.
Во время грозы не стоит прятаться под одинокими деревьями, ездить на велосипеде и мотоцикле, бегать, купаться, плавать на лодке.
Непогоду лучше пережидать дома.
|
Количество нарушений ПДД приближается к полумиллиону 24.07.2018 21:00
Почти 40 кг наркотиков изъяли полицейские за полгода 24.07.2018 17:23
Прокуратура вернула горячую воду в Шайковку 24.07.2018 15:39
Качество дорог в Обнинске определит спецлаборатория 24.07.2018 15:23
Почти сто старых машин вывезли из дворов в Калуге за полгода 24.07.2018 15:04
Калужанин обманом получил и продал участок в районе 24.07.2018 14:41
Кубок по гребному спорту переехал из Москвы в Калугу 24.07.2018 12:04
«Рено Логан» сбил пешехода в центре Калуги 24.07.2018 11:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: