Прокуроры отобрали права у больного

25.07.2018 07:00 1135

Действующие водительские права обнаружили у жителя Ферзиковсокго района, состоящего на учете у врача-нарколога, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Поскольку при алкогольной и наркотической зависимости (а прокуратура не уточняет какой из них боле мужчина) запрещено управлять автомобилем, права у мужчины отобрали через суд.

Вернуть права житель района сможет после того, как вылечится.