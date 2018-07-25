Коллективную городскую свадьбу устроят в Людинове в день города

25.07.2018 08:00 767

Для молодоженов Людиново, решивших сыграть свадьбу в день города, проведут коллективный свадебный обряд, сообщает администрация города.

После росписи в ЗАГСе молодоженов пригласят на фонтанную площадь, где для молодых устроят праздник «Городскую свадьбу» с элементами традиционного обряда, поздравлениями от руководителей города и подарками.

«Городскую свадьбу» в Людиново проводят второй год подряд. В прошлом году в ней участвовали три пары. В этом заявки от будущих супругов еще принимают.