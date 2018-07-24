Почти 40 кг наркотиков изъяли полицейские за полгода

24.07.2018 17:23 305

Калужские полицейские за первую половину этого года отобрали у наркодиллеров более 38,5 дурмана, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За это же время полицейские пресекли 701 наркопреступление, обнаружили и прикрыли 9 притонов для употребления зелья.

В роскомнадзор передали адреса 26 сайтов, на которых пропагандировались наркотики.