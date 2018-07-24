Прокуратура вернула горячую воду в Шайковку

24.07.2018 15:39 566

Горячую воду отключили за долги в многоквартирных домах в поселке Шайковка несмотря на то, что многие жители платили вовремя, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор на генерального директора и ООО «Региональная теплогенерирующая компания №3» завел административные дела, которые затем направили в государственную жилищную инвпекцию. Директору вынесено представление. Горячее водоснабжение восстановили.

Информацию направили в ФАС. По мнению прокуратуры было нарушено антимонопольное законодательство.