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Прокуратура вернула горячую воду в Шайковку

24.07.2018 15:39 0 566
Прокуратура вернула горячую воду в Шайковку

Горячую воду отключили за долги в многоквартирных домах в поселке Шайковка несмотря на то, что многие жители платили вовремя, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурор на генерального директора и ООО «Региональная теплогенерирующая компания №3» завел административные дела, которые затем направили в государственную жилищную инвпекцию. Директору вынесено представление. Горячее водоснабжение восстановили.

Информацию направили в ФАС. По мнению прокуратуры было нарушено антимонопольное законодательство.

 


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